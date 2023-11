La stagione dei record di Jannik Sinner | l’apoteosi in Coppa Davis e ora lavoro sul fisico per gli Slam

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sipario. La2023 del tennis si è conclusa e per i giocatori del circuito maggiore ci sarà da tirar il fiato per prepararsi per una nuova avventura, pensando agli Australian Open 2024 di gennaio.ha terminato il suo percorso nel migliore dei modi, trascinando letteralmente gli azzurri alla conquista della secondadella storia del nostro Paese. 47 anni dopo il trionfo in Cile, l’altoatesino, il capitano Filippo Volandri e il resto della compagine tricolore hanno lasciato il segno. Perè stata la ciliegina sulla torta per un’annata nella quale, specialmente per quanto accaduto dopo gli US Open, gli ha regalato tantissime soddisfazioni. Chiudere questo 2023 da n.4 del mondo era qualcosa che nessun italiano aveva mai realizzato, al pari del ...