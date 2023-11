La Società Sportiva Arezzo approva all’unanimità il bilancio al 30 giugno

Leggi su lortica

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’assemblea dei soci della SShato con voto unanime ilal 302023. In un’annata che si è conclusa con la vittoria del campionato, risultato che legittima la spese sostenute per il suo ottenimento, e si sono fatti importanti investimenti sulle strutture delle Caselle e di Rigutino, il dato sulla perdita di esercizio, pari a 2.249.000 euro, deve tenere conto del fatto che nei mesi successivi al 30la proprietà ha apportato risorse che hanno consentito, oltre all’abbattimento delle perdite stesse, anche di sanare definitivamente le pendenze tributarie ereditate dal fallimento della Use di azzerare le imposte e i tributi che erano stati congelati e rateizzati nel periodo Covid. Da registrare anche un aumento dei ricavi, gli investimenti fatti ...