La società della neve | trailer per il film Netflix tratto da un' incredibile storia vera

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ilè diretto da Juan Antonio Bayona, già autore di The Impossible, The Orphanage e Gli Anelli del Potere.ha diffuso in streaming ilde Lada un'diretto da Juan Antonio Bayona. Ilracconta un'epica vicenda di sopravvivenza in condizioni estreme. La trama si ispira a unaaccaduta nel 1972, quando il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipitò su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Solo 29 dei 45 passeggeri riuscirono a sopravvivere allo schianto, trovandosi costretti a lottare per la vita in uno degli ...