La sinistra riparte da Carola | comizio col bollino Pd e assalto a Meloni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un'accoglienza da rockstar. Una breve ma intensa intervista, durante la quale la paladina delle Ong ha parlato da politica esperta. Consapevole che una seggiola a Bruxelles è assai più comoda della cabina di comando di una nave. C'era il pubblico delle grandi occasioni a Firenze, ad ascoltareRackete. La capitana è stata ospite d'onore della kermesse “L'eredità delle donne”. Una manifestazione organizzata alla Manifattura Tabacchi di Firenze, sotto la direzione artistica di Serena Dandini (alla quale, per motivi misteriosi, il sindaco Dario Nardella ha annunciato la consegna delle Chiavi della Città). Un evento sponsorizzato da numerose aziende private, che investono i loro denari come meglio credono, ma anche dal Comune di Firenze (per la “co-promozione”) e dalla Regione Toscana (per il “patrocinio”). “C'è una stretta correlazione per la crisi climatica e ...