La Scherma Italiana premiata dalla FIE | due Coppe del Mondo ai giovani fratelli Di Veroli

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dueper due. Nella pioggia di riconoscimenti per laa Sharm El-Sheikh, durante il Congresso FIE 2023 svoltosi ieri, spiccano le duedelsollevate al cielo d’Egitto da Davide e Damiano Di: il primo, fratello maggiore, ha ritirato il trofeo iridato vinto nella spada categoria Assoluti, mentre per “il secondo” di famiglia, Damiano, è arrivata la Coppa di fioretto tra gli Under 20. Per i due schermidori romani un momento decisamente speciale, nel contesto del meeting della Federazione Internazionale diin cui l’Italia s’è vista insignire del prestigiosissimo “Gran Premio delle Nazioni”. Il massimo riconoscimento dell’anno, andato agli azzurri per il trionfo nel Medagliere al Mondiale di Milano ...