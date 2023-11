La Russa | “Volevo fare ministro sport per andare contro la Juve…”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – "una cosa diversa,ildello, così mi sarei riposato e anche divertito". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La, ospite di Italia Direzione Nord-Riflessioni sulla Leadership, presso la Fondazione Stelline di Milano. "Giorgia Meloni mi ha detto di no e ho fatto il presidente del Senato", aggiunge. "Ma -aggiunge con una battuta- non loper l'Inter, come ha detto Giorgia, ma perla". Ieri Juve e Inter hanno pareggiato 1-1 nel big match della 13esima giornata della Serie A. "Non sono andato a Torino, dopo che ci hanno rubato uno scudetto, con il rigore negato a Ronaldo, una cosa che solo la ...