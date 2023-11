La rivoluzione delle bollette | cosa succede a chi non passa al mercato libero | tra pochi giorni

Leggi su today

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le date da segnare in rosso sul calendario ci sono già, e sono due. Il 31 dicembre 2023 per il gas e il 10 gennaio 2024 per la luce si chiude "un'era energetica" per le famiglie, perché è prevista la fine deltutelato (salvo improbabili proroghe auspicate dalle associazioni dei...