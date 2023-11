La ragazza dello stupro di gruppo a Palermo da Nunzia De Girolamo | “Inaccettabile pornografia del dolore”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Un esempiodidel“. Quella fatta daDe, conduttrice di “Avanti Popolo”, nei confronti dellavittimadi. Un atteggiamento che non può e non deve più essere tollerato, tantomeno se questo tipo di spettacolarizzazione del dramma va in onda sui canali televisivi pubblici, letteralmente sotto gli occhi di tutti. Vittime di molestie, di abusi, di violenze che diventano una sorta di fenomeno da baraccone ad uso e consumo del gusto per l’orrido altrui. Immaginate di essere scampate per non si sa quale colpo di fortuna ad un tentativo di violenza mentre trascorrete una serata estiva in un locale e, appena a un mese dopo, sette ragazzi con cui avete bevuto qualcosa ...