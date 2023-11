La penombra di Jeremy Toljan

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 novembre 2023) Quando negli ultimi giorni di agosto del 2017 Roma, Inter, Siviglia, Manchester United e Tottenham contattarono i dirigenti del Hoffenheim per avere informazioni sul prezzo diricevettero la stessa risposta: “Mi spiace ma è già stato ceduto”. Tutti e cinque i club avevano pensato al tedesco per risolvere i problemi sulla fascia destra. Tutti e cinque erano però arrivati in ritardo perché avevano perso tempo con altre trattive.non è certo uno che conquista l’attenzione al primo sguardo. E sei anni fa le analisi numeriche che mettono assieme tutti i dati dei giocatori non erano la prima cosa che un dirigente guardava. Chi però quelle analisi numeriche le aveva studiate bene aveva potuto appurare che, nei maggiori campionati europei, di terzini come...