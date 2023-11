La nuova Porsche Panamera | stesso design | migliorano motori e sospensioni

Porsche Panamera - La terza generazione dice addio alla Sport Turismo

In occasione della presentazione dellaPanamera , i verticihanno confermato che non sarà riproposta la variante Sport Turismo. Secondo quanto riportato ai microfoni di Autonews, le vendite della wagon non sono decollate e ...

Così la nuova Porsche Panamera è super personalizzabile Motor1 Italia

Porsche Panamera: ecco la terza generazione AlVolante

Sarà una stagione da record per il campionato endurance, con 19 Hypercar e 18 vetture nella nuova classe LMGT3

Il WEC è pronto a un 2024 da record con 19 Hypercar, 18 LMGT3 e tanti nomi noti comprese le new entry Schumacher e Rossi ...

