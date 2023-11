La matrigna non esiste solo nelle fiabe… Maltrattava il figlio dell’ex compagno

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pubblicato il 27 Novembre, 2023 L’incubo di un figliastro, costretto per anni a sopportare maltrattamenti fisici e psicologici, ha trovato giustizia nel verdetto del tribunale di Cassino. La donna, residente nella valle dei Santi, ma originaria di Formia, è stata condannata a tre anni di reclusione per il reato di maltrattamento in famiglia e su minori. Angherie di Ogni Sorta La vicenda è iniziata quattro anni fa quando l’exdella donna ha deciso di porre fine a un ambiente familiare divenuto ormai tossico. Il figliastro, un bambino di dieci anni, ha subito ogni sorta di angheria: botte, schiaffi, insulti, oggetti scagliati contro di lui, e persino vessazioni psicologiche come l’accusa di essere stato abbandonato dalla madre. Una Denuncia Coraggiosa Dopo essersi liberato dalla situazione, l’uomo ha sporto denuncia presso la procura della ...