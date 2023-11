La maggior parte degli italiani non è preparata sul tema | cosa fare?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 27 novembre 2023) Se in questi ultimi mesi dell’anno il Governo non metterà in cantiere un’ulteriore proroga, il 10 gennaio 2024 terminerà il mercato tutelato dell’energia, ossia quello in cui le forniture avvengono a prezzi e condizioni contrattuali stabilite dall’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.succederà dunque nel momento in cui si potrà passare al mercato libero dell’energia? Andiamo per gradi. Planet-e, il progetto olandese per trarre energia dalle piante ...