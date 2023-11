(Di lunedì 27 novembre 2023) Il ministro degli Esteri giordano ha accusatodi 'agire come se fosse al di sopra della legge' mentre 'uccide 30 anni di lavoro' per cercare di trovare lain Medio Oriente. 'Quell'opera ...

La Giordania durissima con Israele: 'Anche il loro è terrorismo, stanno uccidendo la pace'

Il ministro degli Esteri giordano ha accusato Israele di 'agire come se fosse al di sopra della legge' mentre 'uccide 30 anni di lavoro' per cercare di trovare la pace in Medio Oriente. 'Quell'opera ...

Giordania, Bahrein, Cile, Colombia: quali sono gli Stati che hanno ritirato gli ambasciatori da Israele Corriere della Sera

Viaggi in tempo di guerra: asse operatori-Farnesina L'Agenzia di Viaggi Magazine

La Giordania durissima con Israele: "Anche il loro è terrorismo, stanno uccidendo la pace"

Ha detto che il mondo ha dovuto riconoscere che l’attacco di Hamas il 7 ottobre deve essere visto nel contesto del trattamento del popolo palestinese da parte del governo israeliano. Il governo di ...

Israele: nessun ostaggio rilasciato prima di venerdì. Netanyhau: «La guerra contro Hamas continuerà fino alla sua distruzione»

di Mauro Evangelisti «Spero che avremo buone notizie fra breve sugli ostaggi» dice il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu parlando a un reparto dell’esercito poche ...