La Flc Cgil Sicilia lancia petizione contro il dimensionamento scolastico

(Di lunedì 27 novembre 2023) La Flcunaonlineil. "Diciamo no alla decisione del governo nazionale di ridurre del 10% il numero delle autonomie scolastiche in Italia - si legge nel documento - Solo insi passerà dalle attuali 802 a 697 nei prossimi 3 anni. Praticamente 105 istituzioni scolastiche in meno. Una scelta dettata dalla volontà di risparmiare 88 milioni di euro per eliminare le reggenze dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi. Saranno inevitabilmente colpite le aree interne della nostra regione e le piccole comunità scolastiche, soprattutto quelle che si trovano in territori poco popolati e collegati, come ad esempio le zone montane e le piccole isole”. L'articolo .