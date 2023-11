La divulgazione fatta male

Leggi su butac

(Di lunedì 27 novembre 2023) Numerose testate giornalistiche coinvolgono medici e scienziati per arricchire i loro contenuti anche con materie diverse dalla norcronaca, come appunto lascientifica, cercando di contribuire a un dibattito informato e pluralista sulle questioni di salute. Un volto noto, di cui qui su BUTAC abbiamo già parlato, e spesso presente su svariate testate nazionali, è il dottor Franco Berrino, a cui viene lasciato ampio spazio su testate come il Corriere della Sera, dove il dott. Berrino ha un’intera rubrica che s’intitola “Piccole dosi”. In questo spazio ogni settimana il dottor Berrino fa la sua, ritenuta evidentemente autorevole dalla redazione del noto quotidiano. Come è già capitato di sottolineare Berrino riporta spesso suoi personali pareri, non sempre condivisi dalla comunità scientifica (e non per ...