La Coppa Davis torna in Italia con Ryanair! Bagno di folla a Fiumicino

(Di lunedì 27 novembre 2023) ROMA - "It's coming Rome" cantavano i tifosini nel 2021 quando l'del calcio riportava a casa il trofeo dopo aver vinto l'Europeo e lo stesso corodi moda due anni e mezzo dopo, con ...

Italia per la prima volta in testa al Ranking per Nazioni dell’ITF dopo il successo in Coppa Davis

Rai2, finale Coppa Davis: il punto decisivo di Sinner cattura 6 milioni 496 mila spettatori

Ancora ascolti straordinari per il tennis sulle reti Rai: la finale di, in onda in diretta su Rai 2, raggiunge un picco di 6 milioni 496 mila spettatori, pari al 29% di share, nel momento ...

Coppa Davis, dal 1900 a oggi: la storia del mondiale maschile di tennis a squadre Sky Tg24

Mattarella:“Vittorie in Coppa Davis e di Bagnaia in MotoGp esempio di eccellenze d'Italia”

Le parole del Capo dello Stato dopo i due successi italiani in Coppa Davis e in MotoGp: "Da Bagnaia a Sinner e compagni escono successi importanti. E' importante come nei vari ambiti l'Italia esprima ...

Tronchetti: "Lautaro e Marotta i fenomeni dell'Inter. Bravo Bagnaia, Sinner è come Schumi"

L'amministratore delegato e vicepresidente esecutivo della Pirelli ha parlato a “La Politica nel pallone” del momento della sua squadra del cuore ("Per lo scudetto temo la Juve, ma anche Napoli e Mila ...