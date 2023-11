La Coppa Davis della nostra generazione | grazie Italia

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’del tennis ha vinto la, per la seconda volta nella storia dopo l’ormai proverbiale trionfo in Cile nel ’76. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli hanno onorato al meglio le gesta di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli, rendendo orgogliosa una nazione intera. Non solo, però. Non è infatti corretto essere riduttivi, considerando lo straordinario e graduale progresso del movimento azzurro nell’ultima decade (almeno). Questa è la vittoria di Fabio Fognini, Andreas Seppi, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato; e ancora di Flavio Cipolla, Thomas Fabbiano, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Gianluca Mager e tanti altri atletini che, insieme, ci hanno resi grandi. Ogni azzurro ha stimolato l’altro, ognuno ha fatto sì ...