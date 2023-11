La confessione choc di Eleonora Giorgi in diretta tv | “Sono malata”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Pubblicato il 27 Novembre, 2023, 70 anni, è stata ospite di Pomeriggio 5 dove ha rivelato intv di avere un tumore al pancreas e che mercoledì inizierà già il suo ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Intervistata anche dal Corriere della Sera ha detto: “Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione”.: “Così ho scoperto di avere un tumore” L’attrice ha raccontato di come ha scoperto di avere un tumore: “Avevo un forte raffreddore 5 giorni dopo il mio settantesimo compleanno, miritrovata a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. “Già che cifarei una lastra”, ho detto all’ecografista. E quell’angelo: “Signora prenoti una tac. ...

“Il figlio di mio fratello è mio figlio”. La confessione choc della 30enne. E in famiglia sono felici

La confessione di Massimo Rondinelli: «Ho ucciso Ibrahim a colpi di ... La Provincia Pavese

La confessione choc di Jolanda De Rienzo: “Avevo l'età di Giulia, mi salvai dal mio aguzzino&rdq Gazzetta del Sud

Papà uccide le tre figliolette e si consegna alla polizia

Orrore in Francia. Un uomo di 41 anni ha brutalmente ucciso le tre figlie di 4, 10 e 11 anni, per poi andare dalla polizia e confessare il triplice delitto. Un caso che ha sconvolto l'intero Paese e c ...

Papà mostro uccide le tre figlie tra i 4 e gli 11 anni: «Aveva precedenti per abusi in famiglia». Francia sotto choc

Un evento terribile e disumano, avvenuto in Francia. Un uomo di 41 anni, già noto alla giustizia per gravi atti di violenza familiare, si è costituito oggi alla polizia ...