La classifica delle migliori tavole natalizie italiane

(Di lunedì 27 novembre 2023) BOLOGNA – Trascorrere il tempo con i propri cari, decorare la casa e guardare film natalizi. Manca sempre meno al momento più magico dell’anno: il Natale. L’Italia, in particolare, è celebre per la sua straordinaria tradizione culinaria e, in occasionefestività, la tavola spesso diventa il palcoscenico di vere e proprie gare tra amici e parenti per decretare il miglior banchetto natalizio. Talvolta non guasta un po’ di sana competizione, soprattutto considerando le diverse cucine che contraddistinguono il nostro Paese. Per l’occasione, Preply, piattaforma globale per l’apprendimentolingue, ha condotto uno studio per decretare la regione con la tavola natalizia migliore d’Italia e per individuare il dolce più cercato online dagli Italiani, rivelando infine alcune curiosità linguistiche sull’origine e la pronuncia di alcune pietanze ...