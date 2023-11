Kimberly sta bene | ma Svolta nel giallo | che fine ha fatto la 20enne di Busto Arsizio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) E' viva, è in Italia e staBonvissuto. Lascomparsa da(in provincia di Varese) lunedì scorso è stata ritrovata, anche se non è ancora tornata a casa. "All'esito delle indagini finora svolte e sulla base degli elementi verificati l'allontanamento diè da ritenersi volontario e non causato da intimidazioni o minacce. Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in territorio italiano e in buone condizioni di salute. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi", recita una nota del procuratore di, Carlo Nocerino. Nelle ultime ore la famiglia aveva sottolineato come mai in passato ci fossero stati segnali di insofferenza da parte della ragazza, che aveva ...