Karen Gillan | coraggiosa in casa Marvel e glam sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tornata al cinema e sul redgrazie a Guardiani della Galassia,a breve tornerà come protagonista sul piccolo schermo. Ma, nel frattempo, coltiva la sua presenza nel panorama. Attori e attrici hanno la possibilità di lasciare un segno nel mondo dello spettacolo e non soltanto una volta grazie ai personaggi che interpretano. Ed è quanto accaduto anche a. Ha fatto breccia dapprima nei cuori dei telespettatori di Doctor Who, interpretando la compagna del dottore Amy Pond. In seguito, però, iStudios l’hanno scelta come interprete di Nebula in Guardiani della Galassia coinvolgendola a tutto tondo nel proprio universo di supereroi. Certo, in questo caso non è facilmente riconoscibile sicché il suo personaggio segue un’estetica ...