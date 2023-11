Juventus-Inter | un armistizio che ha avuto ritmi lentissimi e imbarazzanti Il Giornale

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tony Damascelli sulfa il punto del campionato dopo il Derby d’Italia. All’alba di lunedì, l’è sempre prima, la Juve è sempre seconda.alla fine, quindi, non cambia nulla sulla corsa al titolo. Le carte cambiano un po’ nelle retrovie. Il Milan la sfanga contro una Fiorentina arrembante ma Pioli deve confermare anche in Champions (contro il Dortmund) di aver trovato una cura nonostante le assenze. Il Napoli si ritrova con Mazzarri, gioca, pressa ma soprattutto in campo sorride e si diverte. Le parole di Damascelli su: “L’impressione è che l’abbia sprecato l’occasione per staccarsi decisamente dalla. La partita che hai sintomi di uno strano, ...