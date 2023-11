Juventus-Inter | Lautaro Martinez risponde! Male Dumfries | le pagelle – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023)termina sul risultato di 1-1, con la rete di Dusan Vlahovic e subito dopo quella di, entrambi i migliori in campo. Fondamentalmente non cambia nulla ai fini della classifica. L’argentino trova il primo gol all’Allianz Stadium, grazie a Marcus Thuram che brucia Bremer. Calhanoglu ai margini della partita, mentrela prestazione di Denzel. Di seguito ledel Corriere dello Sport. LE– Positiva la prestazione di tutta la difesa in, compreso Yann Sommer. L’unica sbavatura per Matteo Darmian riguarda il gol subito, avendo lasciato troppo spazio a Federico Chiesa. Anche Stefan de Vrij colpevole, dato che perde di conseguenza la marcatura su Dusan ...