Juventus-Inter | Allegri recrimina | “abbiamo preso un gol da polli”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il big match della 13ª giornata del campionato di Serie A trasi è concluso sul risultato di 1-1. Botta e risposta tra bomber nel primo tempo, prima il vantaggio di Vlahovic e poi il pareggio di Lautaro Martinez. Al termine del match il tecnico Massimilianosi è presentato ai microfoni dei giornalisti e hato per il gol subito. “un gol un pochino da, soprattutto dopo 5 minuti, ma già dopo il golsbagliato due o tre situazioni. Direi che potevamo far meglio, però l’quando ha campo aperto l’ha dimostrato anche nel derby, in tanti gol che ha fatto, hanno grande tecnica e negli spazi aperti hanno più facilità a fare le giocate. Purtroppo è stato bravo Lautaro a fare questo ...

Inter, Inzaghi: 'Ci prendiamo il pari, ma non ci avrei firmato alla vigilia. Ora siamo in emergenza'

Commenta per primo Simone Inzaghi , tecnico dell', ha commentato così a DAZN il pareggio ottenuto contro la. SUL PAREGGIO - 'Per come è venuto, ce lo prendiamo. Sappiamo che fare gol alla Juve è difficile perché difendono benissimo, ma ...

Juventus-Inter 1-1: Lautaro risponde a Vlahovic, ma il pari è irregolare Tuttosport

Serie A: Juventus-Inter 1-1, Lautaro Martinez risponde a Vlahovic Agenzia ANSA

Inzaghi 'prendo pari come viene, l'Inter è in emergenza'

"Questo pari lo prendiamo come viene, sappiamo che non è facile fare male alla Juventus. Sul loro gol dovevamo essere più bravi, ma per come si è messa la gara ci prendiamo questo pari: chiaramente no ...

Calcio, Juventus-Inter 1-1 nel big match di Serie A. Vittorie di Roma, Frosinone e Sassuolo

Juventus e Inter hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 13ma giornata della Serie A. I bianconeri sono passati in vantaggio al 27' con il sigillo di Vlahovic su invito di Chiesa, ma Lautaro Mart ...