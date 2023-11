Juventus-Inter 1-1 | statistiche | un tiro in porta subito | un gol!

(Di lunedì 27 novembre 2023)è una partita molto tattica, bloccata e finisce 1-1. Leraccontano l’equilibrio che c’è stato in campo, anche se i nerazzurri hanno avuto maggiormente il controllo (vedi le pagelle).finisce 1-1, le due squadre si accontentano del pareggio all’Allianz Stadium. All’unicoindei bianconeri di Dusan Vlahovic finito in gol risponde Lautaro Martinez dopo appena 6 minuti al 33?. Il dominio del gioco è totalmente nerazzurro, il 65% del possesso palla a favore. 8 tiri totali contro 4, 4 tiri ina 1, ossia quello del serbo nel primo tempo. Tanti falli nel finale della gara, 25 tra le due compagini. L’1-1 rispecchia l’equilibrio che c’è stato, soprattutto nei secondi 45 ...

Rabiot smaschera Allegri: 'Juve, cosa ci diciamo nello spogliatoio'

Le parole di Rabiot dopo Juve -Su Vlahovic e : " Sono importanti, bello che Dusan abbia fiducia. Per noi è importante, questo feeling tra di loro è importante. Siamo contenti di loro ". Il ...

Juventus-Inter 1-1: Lautaro risponde a Vlahovic, ma il pari è irregolare Tuttosport

Juventus-Inter 1-1: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Juventus-Inter 1-1, Allegri predica calma: importante non perdere. Ma Rabiot parla di Scudetto

Eppure, quel gol preso in ripartenza brucia al tecnico della Juventus. “Abbiamo preso un gol da polli, sia dopo cinque minuti e che dopo Il gol abbiamo sbagliato alcune situazioni, potevamo far meglio ...

Juventus-Inter 1-1 - Sfilza di 6.5, quando il 9 gioca con il 7 qualcosa di buono vien sempre fuori

SZCZESNY 6 - Prestazione ordinaria, non si sporca moltissimo i guantoni e la maglia di per sé non è granché sudata. E' attento quando deve esserlo, non può nulla ...