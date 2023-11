Juventus-Inter 1-1 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il derby d’Italia finisce 1-1, risultato che si era verificato anche nell’ultimoa Torino quasi otto mesi fa in Coppa Italia. La particolarità del bis concesso è uno deidal pareggio di ieri. ZERO – Le parate di Yann Sommer ieri sera. Il portiere dell’ha toccato il pallone di fatto solo con i piedi, peraltro in una circostanza avviando l’azione dell’1-1. L’unico tiro in porta dellaè il gol di Dusan Vlahovic. TRE – Le volte che Simone Inzaghi ha allenato in unodi Serie A. Ha ottenuto tutti e tre i risultati possibili: vittoria (0-1) il 3 aprile 2022, sconfitta (2-0) il 6 novembre 2022 e pareggio (1-1) ieri. OTTO – Gligiocati in carriera da ...