Juventus e Inter | un pareggio e cinque risposte al campionato

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il pari e patta tranel match clou di una giornata carica di duelli in alta quota e altrettante ultime spiagge, consegna alun paio di certezze:. L'rimane la squadra di riferimento ed essere uscita indenne dal campo della principale inseguitrice la rafforza, non altro. Laprosegue nel suo volo, continua per bocca di Allegri a dichiarare l'obiettivo quarto posto (ma Rabiot ha aperto uno squarcio parlando di scudetto) e rifiuta il peso del pronostico anche se nella continuità di risultati appare la più attrezzata a duellare con la capolista. Non è stato un gran spettacolo, quello dello Stadium. Un primo tempo di grande ritmo e con emozioni sparse, due giocate spacca difesa delle due copie offensive e una ripresa in cui si è capito abbastanza in fretta che ...