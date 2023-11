Juve | si rivede il vero Vlahovic | ma la vera partita è per il rinnovo | Primapagina

(Di lunedì 27 novembre 2023) 2023-11-27 00:45:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Mostra il nome sulla sua maglia. È il suo modo per dire che lui sa chi è, forse anche chi vuole essere: il centravanti della. Dusanlo aveva già fatto questa estate per esempio, ad agosto negli Stati Uniti dopo un gol un po’ così segnato al Real Madrid, nel bel mezzo degli ultimi concitati giorni del tormentone legato allo scambio con Romelu Lukaku, sfumato definitivamente da lì a poco. E ora l’ha rifatto contro l’Inter, dopo un gran bel gol che si è costruito andando pure a recuperare palla a centrocampo, aggiungendo però all’esibizione in bella mostra del suo nome anche il gesto di chi “chiacchiera”: un chiaro messaggio a tutti i critici, a tutti coloro che lo vorrebbero magari lontano dalla. Messaggio che arriva però dopo un digiuno prolungato, ...

'La miglior prestazione da quando è arrivato alla', questa la benedizione di Allegri in conferenza stampa. IL FUTURO - Un gol pesante e una prestazione giusta dunque. Quanto basta per riordinare ...

Piotr Zielinski non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e allora l'addio al club azzurro sembra essere sempre più vicino. Sul centrocampista offensivo polacco sono vigili Inter e Juve.

Alex Sandro è tornato in campo dopo due mesi di assenza per infortunio. Allegri ha fatto entrare il difensore per Kostic