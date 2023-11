Juve | Nicolussi Caviglia | 'Ho saputo all'ultimo della titolarità Allegri? Ha immaginato la sfida così'

Giuntoli : «Nicolussi Caviglia in Juventus-Inter? Lui straordinario! Valutiamo…»

LIVE Juve-Inter - le formazioni ufficiali : dal 1' Nicolussi Caviglia e Vlahovic - c'è Darmian in difesa

Juve - Locatelli in forte dubbio per l'Inter. Chance per Nicolussi?