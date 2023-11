Juve | La Russa | «Volevo fare il Ministro dello Sport per affossarla»

La Russa : “Volevo fare ministro sport per andare contro la Juve…”

La Russa : “Volevo fare ministro sport per andare contro la Juve…”

La battuta di Ignazio La Russa : “Volevo fare il Ministro dello sport per andare contro la Juventus”

La battuta di La Russa : 'Volevo fare il Ministro dello Sport. Per aiutare l'Inter? No per affossare la Juve'