Juve-Inter e la provocazione di Allegri | il catenaccio può ancora bastare per vincere lo scudetto?

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il derby d’Italia. La sfida, prima contro seconda della classifica. Praticamente il meglio che in questo momento la Serie A possa offrire. Una partita inguardabile. Scorbutica nel primo tempo che almeno si è giocato su ritmi alti e grande intensità. Poi semplicemente orrenda nel secondo, fino alla fine. Lo spettacolo desolante dintus-– 90 minuti di noia mortale, con due gol nella manciata di qualche minuto, che hanno coinciso anche con gli unici veri tiri in porta dell’a gara – è frutto di una squadra, la, che ha giocato dichiaratamente per non far giocare l’avversario, e un’altra, l’, che infatti non è riuscita a giocare. Come da copione,si è presentato con le barricate, per difendere lo 0-0 (lo ha anche ammesso candidamente ...