Juve-Inter 1-1 | Allegri | “Gol da polli” Inzaghi | ‘Ok così’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) Roma, 27 nov. (askanews) – E’ terminato in parità il derby d’Italia, 1-1 all’Allianz Stadium che mantiene la squadra diin vetta a +2 sui bianconeri. Chance in avvio per Thuram e Chiesa, la sblocca Vlahovic su assist di Chiesa. Immediato il pareggio di Lautaro, servito da Thuram. Ritmi bassi e poche occasioni nella ripresa:restano imbattute da due mesi. “Abbiamo preso un gol da. Oggi era più importante non perdere che vincere”: così Massimilianodopo l’1-1 con l’, che ha mantenuto invariate le distanze fra le prime due della classe. “Restare a due punti è un bel traguardo, anche psicologicamente. Il nostro obiettivo resta un posto fra le prime quattro” Ed ecco spiegata l’ingenuità: “Abbiamo preso un gol da, dopo 5 ...