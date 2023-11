Juve Berardi | Giuntoli ci riprova a gennaio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lavuole rinforzi per il mercato die oltre al centrocampo sta studiando anche un colpo in attacco: tutte le strade portano aLavuole rinforzi per il mercato die oltre al centrocampo sta studiando anche un colpo in attacco: tutte le strade portano aIn questo caso ad agevolare la trattativa potrebbe incidere la volontà precisa dell’attaccante di vedere finalmente coronato un sogno che coltiva da anni e che non sarebbe più possibile rimandare.al lavoro, lo riporta Tuttosport.