Juve | Allegri | «Oggi Vlahovic ha fatto la sua migliore gara»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le parole di Massimiliano, tecnico della, al termine del Derby d’Italia tra bianconeri e Inter Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN al termine di-Inter. Di seguito le sue parole. RAMMARICO – «Abbiamo preso un gol da polli, dopo 5 minuti dal gol. Già avevamo sbagliato due o tre situazioni. Si poteva fare meglio, però l’Inter quando ha campo aperto, lo ha dimostrato in tanti gol ha, ha grande tecnica ed è facilitata nel fare le giocate. Avevamo lavorato sulle palle rasoterra, ma è stato bravo Lautaro. La squadra hauna bella prestazione, erano tre anni che lantus non giocava per il primo posto in classifica. Non è stato facile, me compreso, che non la giocavo da quattro anni. Dobbiamo restare tranquilli e lavorare, ...