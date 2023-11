Jovanotti | Possibile Bis del Jova Beach Party a Vasto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Chieti - Il tour estivo dipotrebbe far tappa nuovamente acon una terza edizione del "". L'annuncio è stato fatto da Maurizio Salvadori, presidente della Trident e produttore del tour, durante la Milano Music Week. L'amministrazione comunale disi è mostrata entusiasta all'idea di ospitare nuovamente l'evento che nel 2022 ha richiamato 40mila persone aMarina. La vicesindaca Licia Fioravante ha dichiarato: "See la produzione decideranno di ripartire con la terza edizione, noi daremo la nostra disponibilità. È stata una festa bellissima che ha coinvolto tutti regalandoci grandi emozioni che in tanti sperano di poter rivivere. Quello dell’amministrazione comunale di ...