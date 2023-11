Joker | Mark Hamill annuncia che non doppierà più il villain per un motivo straziante

(Di lunedì 27 novembre 2023), che ha doppiato il personaggio delper oltre 30 anni, dice addio definitivamente al ruolo per una ragione, che ha doppiato per oltre 30 anni il personaggio del, abbandona definitivamente il personaggio del supercriminale nemesi di Batman. L'attore, noto anche per il ruolo di Luke Skywalker nel franchise di Star Wars, durante il FAN EXPO di San Francisco ha spiegato lamotivazione della sua scelta, ovvero la morte dell'amico e collega Kevin Conroy, voce originale di Batman, venuto a mancare nel 2022 all'eta di 66 anni. Dopo l'annuncioha citato una famosa frase diche recita: "Senza Batman il crimine non ha battute da fare". La citazione proviene ...

A condividere la notizia è il profilo Twitter/X di CultureCrave , che scrive: "Hamill non interpreterà più. Non presterà più la propria voce per il ruolo, a meno che non sia accanto al ...

Mark Hamill, che ha doppiato il personaggio del Joker per oltre 30 anni, dice addio definitivamente al ruolo per una ragione straziante.

Mark Hamill reveals he will no longer play the Joker without Kevin Conroy as Batman at FAN EXPO San Francisco. Hamill cites his iconic Joker quote, "Without Batman, crime has no punchline." The actor ...