John Woo e il potere delle immagini – Silent Night | la recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si dice che, se si eliminano completamente i dialoghi da un film e il soggetto rimane chiaro e comprensibile, la pellicola funziona ed è un successo. È esattamente quello che succede, almeno nella prima metà, con– il silenzio della vendetta.Woo torna dopo vent’anni di distanza alla regia di un film americano (paycheck l’ultimo) e a sei dal suo ultimo film (Manhunt) con una pellicola che, se non considerabile rivoluzionaria è, in ogni caso, un esperimento di assoluta portata. Infatti,è girato quasi completamente senza dialoghi, se non per sprazzi di rare battute singole. Non esistono interazioni vere e proprie tra personaggi se non filtrate tramite messaggi o video. E anche grazie ad una fantastica interpretazione di Joel Kinnaman (Suicide Squad), il regista cinese ...