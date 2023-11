Joachim e Marie di Danimarca acquistano una nuova casa milionaria

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il principee sua moglie la principessadihanno acquistato unaproprietà a Vedbaek, in. La scelta della coppia ha fatto seguito alla notizia della vendita della loro villa a Klampenbourg dove hanno vissuto per due anni dopo essersi trasferiti dal Castello di Schackenborg nello Jylland. Si pensa che la loroproprietà abbia un valore enorme. Secondo i media esteri il principee la principessahanno acquistato unadel valore di 3,4 milioni di euro. La dimora fungerà dabase per la famiglia. La coppia, però, non si trasferirà nell’immediato nella. Attualmente, infatti, entrambi vivono ...