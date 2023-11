Jannik Sinner | la Davis per lei | commuove l' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ha fatto innamorare tutti a Torino (anche i meno appassionati di tennis) con le sue giocate che lo hanno fatto arrivare in finale contro Novak Djokovic. Questo weekend, però,è entrato nella storia della Coppa, battendo 2-0 De Minaur e bissando il successo di Matteo Arnaldi contro Alexei Popyrin (2-1). L'ha rivinto il trofeo dopo 47 anni di assenza, da quell'ultima volta con in campo Adriano Panatta, Paolo Bertolucci e Nicola Pietrangeli come capitano. Con l'adrenalina a mille, l'altoatesino si è goduto la vittoria, è arrivato in conferenza stampa mangiando una mela e ha dedicato il successo a una persona speciale. In particolare Tathiana Garbin, la capitana della Nazionale femminile, che proprio oggi, lunedì 27 novembre, subirà il secondo intervento chirurgico per combattere un tumore raro, ...