“J’ai peur” | il nuovo singolo di Banda Leon

(Di lunedì 27 novembre 2023) MILANO – Già in radio , un viaggio emotivo tra amore e incertezza, disponibile in digitale. "", scritta e interpretata da Philippe, è un viaggio attraverso un amore titubante e incerto, in cui una donna prende il suo tempo per riflettere sulla vera entità dei suoi sentimenti, mentre il suo innamorato si trova in un'attesa amara e dolce. Il brano, che mescola la scrittura romantica in lingua francese, con un suggestivo gusto dance degli anni '90, cattura l'essenza delle emozioni intense che possono nascere dagli inizi e dalla fine di un amore. La fluidità delle dinamiche relazionali, rappresentata nel video diretto da Fabio Colasante come acqua o sabbia, è il nucleo centrale intorno al quale ruotano le parole ritmate di Philippe.