Cosa ha funzionato in Malta-Italia? La strategia di Spalletti e gli scenari verso l’Inghilterra : bisogna vincere per puntare agli Europei 2024?

Italia e Malta per le Aree Marine Protette, si conclude progetto AMPPA

...della biodiversità del mare e valorizzazione della pesca artigianale sono al centro del lavoro strategico e di coinvolgimento della popolazione locale realizzato dall'Interreg VAAMPPA ...

Italia e Malta per le Aree Marine Protette, si conclude progetto AMPPA Utilitalia

Da Malta a Sassuolo, l'Italia vince ancora: Faticanti più Bonfanti ... FIGC

Smantellata da forze tunisine rete traffico migranti verso l’Italia

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le unità di sicurezza tunisine ... provincia sud-orientale di Sfax per tentativi di immigrazione clandestina verso l’Italia”. L’arresto è avvenuto in un contesto ...

L’Avimecc Volley Modica vince anche in serie D battendo l’Avola

Altro weekend perfetto per i colori biancoazzurri dell'Avimecc Volley Modica. Il sestetto composto dai giovani under 19 e under 17 del sodalizio modicano, infatti, calano il poker di successi anche in ...