Israele-Hamas | zio di una ragazza liberata | “Hamas gioca con cuore persone”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 novembre 2023) "Non rispetta l'accordo e sta prendendo in giro tutti" "Non rispetta l'accordo e sta prendendo in giro tutti"in questi giorni "stando con ildelle" che hanno i loro familiari ancora tenuti in ostaggio a Gaza e "non sta rispettando" l'accordo raggiunto con. E' la denuncia fatta all'Adnkronos di Yair Rotem, sopravvissuto al massacro del 7 ottobre, che sabato ha potuto riabbracciare la nipotina Hila Rotem Shoshani, di 13 anni. Dopo la liberazione, Hila ha raccontato di essere stata separata dalla madre Raya - sorella di Yair e non ancora- due giorni prima di essere rilasciata. Secondo, l'aver rilasciato la...