Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Hamas inizia a consegnare gli ostaggi 2 donne e 9 bambini alla Croce Rossa Tregua estesa per due giorni

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Israele : «Accordo raggiunto sugli ostaggi - 9 bambini e due madri»

C'è l'accordo tra Israele e Hamas per estendere la tregua di due giorni

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Israele : «Accordo raggiunto sugli ostaggi - 9 bambini e due madri». Hamas conferma proroga di due giorni della tregua

Accordo sugli ostaggi, oggi Hamas libererà 9 bambini e 2 madri. La tregua prorogata di due giorni - Il Ministro Gallantt: "Dopo la tregua combatteremo in tutta la Striscia di Gaza"

Ostaggi Israele, fonti: "Accordo raggiunto, saranno rilasciati 9 bambini e 2 madri" | Qatar: "Accordo raggiunto per altri due giorni di tregua a Gaza" TGCOM

Musk in Israele dopo accuse di antisemitismo

Travolto dalle accuse di antisemitismo, Elon Musk è volato in Israele e ha incontrato i vertici dello Stato ... uno dei più colpiti dai raid di Hamas.

Israele, il figlio di un'anziana rilasciata da Hamas: "È in pericolo di vita"

La figlia di Elma Avraham - l'ex ostaggio di 84 anni rilasciata da Hamas e ricoverata in condizioni critiche in ospedale - ha accusato la Croce Rossa di non essersi presa cura della… Leggi ...