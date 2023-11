Irpini | migliori muratori d’Italia | omaggiano la loro terra

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle parole ai fatti. Fiorentino ed Angelo Sellitto,doc, vincitori della competizione “Ediltrophy 2023”, hanno mantenuto lapromessa. Padre e figlio di Pratola Serra, dopo aver sbaragliato la concorrenza sia a livello regionale che nazionale, diventando i, hanno deciso di dedicare laopera in arte murarie alle vittime sul lavoro. E così, giorni fa, hanno completato l’installazione e l’hanno posizionata nel giardino del Cfs di Atripalda. Giovedì 30 novembre, alle 11, presso la sede del Centro di formazione e sicurezza in edilizia (via San Lorenzo 1) il manufatto sarà ufficialmente inaugurato. Oltre ai due “masti”, ci saranno Edoardo De Vito, presidente del Cfs Avellino, Armando Zaffiro, presidente ...

