Iran fa causa a un giornale per aver pubblicato documenti top-secret

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | L’Iran avverte Israele e Usa : «La situazione rischia di diventare incontrollabile». 007 francesi : «Razzo palestinese la causa della strage all’ospedale»

Repubblica: Zelensky: "Qui gli attacchi di Mosca non si fermano neanche per un'ora"

Coloro che si sono identificati e hanno tifato per laucraina in questa guerra continuano ad ... ha diligentemente fissato lo sguardo sui "malvagi" "fanatici" islamici controllati dall'a ...

Più di trenta persone sono morte a causa di un incendio in un centro di recupero per persone con dipendenze nel nord dell’Iran Il Post

Attentato al politico spagnolo Alejo Vidal Quadras, prende corpo la pista iraniana Corriere della Sera

25 Novembre: dall'Iran all'Afghanistan al Golfo, i diritti negati

Lo ricordano quasi a cadenza quotidiana le organizzazioni per la difesa dei diritti che quelli delle donne vengono regolarmente violati in più parti del mondo, eppure ad oggi esistono sacche e luoghi ...

Iran: Amnesty, preoccupati per le condizioni di Narges Mohammadi

Amnesty International ha denunciato "gravi rischi per la salute" di Narges Mohammadi, attivista per i diritti umani iraniana incarcerata che ha ricevuto quest'anno il premio Nobel per la pace. (ANSA) ...