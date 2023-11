Inzaghi 'prendo pari come viene, l'Inter è in emergenza'

"Questo pari lo prendiamo come viene, sappiamo che non è facile fare male alla Juventus. Sul loro gol dovevamo essere più bravi, ma per come si è messa la gara ci prendiamo questo pari: chiaramente ...

Inzaghi 'prendo pari come viene, l'Inter è in emergenza' - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Inzaghi 'prendo pari come viene, l'Inter è in emergenza' La Prealpina

Inter, ecco perché il punto di Torino pesa molto di più

Ottima gestione della gara, giocata da padroni sul campo della migliore Juve stagionale: questo è il vero salto di qualità della squadra ...

Inter, Inzaghi si lamenta: "Giochiamo troppo, siamo in emergenza"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby d'Italia pareggiato per 1-1 contro la Juventus: "Sappiamo che fare gol alla ...