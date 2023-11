Inzaghi | «Inter | c’è amaro in bocca Cuadrado? Un campione!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Conferenza da Torino pernel post partita di Juventus-. Dalla sala stampa dell’Allianz Stadium arrivano le considerazioni del tecnico sull’1-1 nel derby d’Italia di stasera. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Juventus-. C’è rammarico?inperché volevamo vincere e per il gol concesso. Abbiamo avuto un ottimo approccio contro un’ottima squadra, dovevamo essere bravi sul gol perché sapevamo che tipo di partita sarebbe venuta fuori. Sono contento perché la squadra è rimasta in partita e non si è disunita, l’anno scorso dopo il gol dello svantaggio qui ci eravamo disuniti. Siamo rimasti concentrati sapendo che non è facile fare gol alla Juventus, infatti abbiamo fatto un gol di grandissima ...