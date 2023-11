Inzaghi | «Dumfries non tornato bene dall’Olanda! Cuadrado serve»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023)trova un pareggio in casa della Juventus, dopo che nelle due precedenti partite di Serie A con l’Inter aveva ottenuto una vittoria e una sconfitta. La sua intervista nel dopogara di Inter TV. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonevaluta il derby d’Italia Juventus-Inter: «Diciamo che la Juventus è una squadra che è seconda in classifica, si difende moltoe riparte altrettanto. La squadra è venuta a giocare a Torino un’ottima gara, con tantissimo possesso palla. Purtroppo abbiamo preso il gol dello svantaggio, ma la squadra è rimasta in partita e ha trovato un bellissimo gol. Secondo tempo non bello, ma siamo riusciti a tenere la partita. La coppia d’attacco? Si trovano molto, ma tutti i ragazzi anche con gli altri attaccanti. Devono continuare così, ne abbiamo bisogno: stasera avevamo fuori Alexis ...