Investimenti | Urso nel Golfo Le opportunità per l’Italia

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 novembre 2023) Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, è in missione nella Penisola Arabica. Dopo Qatar e Arabia Saudita, oggi pomeriggio è arrivato negli Emirati Arabi Uniti, dove incontrerà domani il presidente dell’Autorità degli, sceicco Hamed bin Zayed Al Nahyan, e il sottosegretario con delega agli, Al Hawi. La regione è “strategica per gliesteri in Italia”, ha spiegato il ministro prima di partire per la sua missione sottolineando il ruolo “importante” che i tre Paesi possono svolgere “anche in riferimento al nostro Piano Mattei”. Gli incontri a Doha A Doha il ministro ha avuto un incontro bilaterale con lo sceicco Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani, ministro del commercio e dell’industria del Qatar. I due hanno parlato di rafforzamento delle sinergie ...