Inter | notte da Lautaro con vista sul rinnovo

(Di lunedì 27 novembre 2023)Martinez ha segnato il suo 13esimo gol in stagione in Serie A nel Derby d’Italia contro la Juve, unaspeciale per l’argentinoMartinez ha segnato il suo 13esimo gol in stagione in Serie A nel Derby d’Italia contro la Juve, unaspeciale per l’argentino. Sempre più vicino alla storia, il Toro non vuole saperne di fermarsi e anche con i bianconeri ha trovato una rete importantissima per i nerazzurri, per lui e per la classifica. Un gol speciale perché è consul. L’attaccante e la società non hanno mai nascosto la volontà di prolungare e presto potrebbe arrivare la firma fino al 2028. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.